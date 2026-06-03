PAŞA Kapital investisiya şirkətinə Baş icraçı direktor təyin olunub
İsi Mustafayev PAŞA Kapital investisiya şirkətinə Baş icraçı direktor təyin olunub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında məlumat verilib.
İsi Mustafayev bundan əvvəl investisiya şirkətinin Baş icraçı direktorunun müşaviri vəzifəsində çalışıb.
Qeyd edək ki, İ.Mustafayev 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1995-2001-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bakalavr və magistr təhsili alıb.
2000-ci ildən başlayaraq müxtəlif şirkət və banklarda iqtisadçı, departament direktoru kimi aparıcı vəzifələrdə çalışıb. 2021-2022-ci illərdə "Azərpoçt" MMC-nin Baş direktor müavini vəzifəsini icra edib. "Azərpoçt" MMC-nin İdarə Heyətinin üzvü olub və "Azərpoçt" MMC-nin İdarə heyətinin sədri vəzifəsini icra edib.
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