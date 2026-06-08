Bu tarixdə güclü geomaqnit qasırğası olacaq

Həftənin ilk üç günü güclü geomaqnit qasırğası proqnozlaşdırılır.

Day.Az bu barədə Şamaxı Astrofizika Rəsəsdxanasına istinadən xəbər verir.

Rəsədxananın məlumatına görə, 10 MeV-dən yuxarı enerji yüklü proton selinin 6 iyunda baş vermiş Tac Kütlə Atılmalarının (TKA) Yerə çatması ilə artacağı gözlənilir.

Günəş küləyinin də həmin TKA-nın təsiri nəticəsində 8-9 iyun tarixlərində normadan yüksək səviyyədə olacağı proqnozlaşdırılır.

Ardıcıl TKA-ların təsiri ilə 8-10 iyun tarixlərində güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.