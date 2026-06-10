Qulaqdakı bu xətt infarkt riskini göstərir
Ürək sağlamlığı ilə qulaqda görünən xətt arasında əlaqə aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatçılar qulaqda əmələ gələn və "Frank əlaməti" kimi tanınan bu xəttin ürək tutması riskinin artması ilə yüksək dərəcədə əlaqəli olduğunu aşkar ediblər.
Çarpaz qulaq xətti 60 yaşdan kiçik bir çox xəstədə angina (sinə ağrısı) və ya təsdiqlənmiş koronar arteriya tıxanması olan xəstələrdə bu xətti müşahidə edən Dr. Sanders T. Frankın adını daşıyır. Tədqiqatlar bu əlaməti periferik damar xəstəliyi, serebrovaskulyar xəstəlik və ən çox yayılmış ürək xəstəliyi növü olan koronar arteriya xəstəliyi (KAR) ilə də əlaqələndirir.
Qulaq xətti çıxıntılı olanlarda yaş, siqaret çəkmə və diabet kimi digər risk faktorlarından asılı olmayaraq ürək ağırlaşmalarından ölüm riski daha yüksək olub.
2017-ci ildə aparılan bir araşdırma qulaq xəttinin kəsişməsinin keçici işemik tutmalar (mini-insultlar) və insultlar kimi işemik serebrovaskulyar hadisələrlə də əlaqəli olduğunu aşkar edib. Bu tədqiqat həmçinin Frank əlaməti olanların və 2-ci tip diabet və yüksək təzyiq kimi ürək xəstəliyi ilə əlaqəli ənənəvi amilləri olanların daha yüksək risk altında olduğunu aşkar edib.
Qulaq qıvrımları ilə ürək xəstəliyi riski arasındakı əlaqə, xüsusən də büküş qulaq məməciyinin bütün uzunluğunu əhatə etdikdə, hər iki qulaqda olduqda və dərin olduqda daha güclü olub.
Bəzi tibb mütəxəssisləri bunun koronar arteriya xəstəliyində arteriyalara zərər verən bir proses olan elastin və elastik liflərin itirilməsi ilə əlaqəli olduğunu düşünürlər.
Digər nəzəriyyələr, ürək tutmaları ilə qulaq qıvrımları arasındakı əlaqənin müxtəlif etnik qruplarda daha aydın şəkildə müşahidə olunduğunu nəzərə alsaq, genetik amilin qırışlara səbəb olduğunu irəli sürür.
Frank xətti ilə ürək-damar sağlamlığı arasındakı əlaqə tam aydın olmasa da, bir araşdırmada Frank xətti və koronar arteriya xəstəliyi olanlarda adropin və irisin (bir növ protein) səviyyəsinin aşağı olduğu aşkar edilmişdir. Arteriyaları daraldan və sərtləşdirən lövhə yığılması nəticəsində yaranan bu vəziyyət ateroskleroza və infarkt və ya insultya səbəb ola bilər.
Qırışın görünüşü ürək-damar xəstəlikləri riskinin şiddətini də müəyyən edə bilər; yalnız bir qulaqda natamam qırış ən az ciddi riski, tam və ikitərəfli qırış isə ən ciddi riski göstərir.
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