Heyvandarlıq sahəsində fermerlərə yeni güzəştlər tətbiq ediləcək
Heyvandarlıq sahəsində tətbiq olunacaq subsidiya mexanizmlərinin böyük əksəriyyəti yenidir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Rəşad Hüseynov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsində keçirilən "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"ndan irəli gələn vəzifələr barədə ictimai dinləmədə deyib.
R.Hüseynov vurğulayıb ki, bu çərçivədə kəsimxanalarda kəsilən heyvanlara məhsul subsidiyasının tətbiqi, emala cəlb olunan südə məhsul subsidiyası, müddətli vergi və gömrük güzəştləri nəzərdə tutulur.
Direktor bildirib ki, paralel olaraq emal sənayesinə investisiya cəlb edilməsi məqsədilə təşviq mexanizmləri də tətbiq ediləcək.
Rəşad Hüseynovun sözlərinə görə, həmçinin cins heyvanların ümumi süd istehsalında payının mövcud 2,5 faizdən 10 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur.
Direktor qeyd edib ki, bu tədbirlər nəticə etibarilə özünütəminetmə səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına da mühüm töhfə verəcək. Belə ki, süd üzrə özünütəminetmə səviyyəsinin 81 faizdən 94 faizə, mal əti üzrə isə 83,7 faizdən 100 faizə çatdırılması hədəflənir.
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