Bakıda 66 yaşlı kişi dənizdə boğularaq öldü

Şüvəlanda dənizdə çimən şəxs boğularaq ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1960-cı il təvəllüdlü Şirzad Baba oğlu Əliyev dənizdə çimərkən boğulub.

Onun meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.