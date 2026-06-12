https://news.day.az/azerinews/1840956.html Bakıda 66 yaşlı kişi dənizdə boğularaq öldü Şüvəlanda dənizdə çimən şəxs boğularaq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1960-cı il təvəllüdlü Şirzad Baba oğlu Əliyev dənizdə çimərkən boğulub. Onun meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
Bakıda 66 yaşlı kişi dənizdə boğularaq öldü
Şüvəlanda dənizdə çimən şəxs boğularaq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1960-cı il təvəllüdlü Şirzad Baba oğlu Əliyev dənizdə çimərkən boğulub.
Onun meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
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