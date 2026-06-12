https://news.day.az/azerinews/1841043.html Səbail rayonunda yanğın başlayıb Bakı şəhəri, Səbail rayonu ərazisində yerləşən qamışlıq sahədə yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) verilən məlumata görə, yanğın Salyan şosesi istiqamətində baş verib. Hazırda əraziyə FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb olunub və alovun söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.
Səbail rayonunda yanğın başlayıb
Bakı şəhəri, Səbail rayonu ərazisində yerləşən qamışlıq sahədə yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) verilən məlumata görə, yanğın Salyan şosesi istiqamətində baş verib.
Hazırda əraziyə FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb olunub və alovun söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.
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