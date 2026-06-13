Bu gün məzun olan şəhid övladları - Polad Həşimovun oğlu da var

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanda "Son zəng" qeyd edilir.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu il orta məktəbi bitirərək məzun olanlar arasında şəhid övladları da var:

Şəhid general-mayor Polad Həşimovun oğlu - Teymur Həşimov

Şəhid Baş Çavuş Ruslan Rəhimovun oğlu - Elmir Rəhimzadə

Şəhid Mayor Sənan Zamanovun qızı - Fidan Zamanova

Şəhid Baş Leytenant Rövşən Nurzadənin oğlu - Kənan Nurzadə

Şəhid Baş Leytenant Natiq Baxşəliyevin oğlu - Yunus Baxşəliyev

Şəhid Gizir Elnur Abdullayevin qızı - Aişə Abdullayeva

Şəhid MAXE Yalçın Cavadovun oğlu - Aqil Cavadov

Şəhid Gizir Fərid Zaməddinovun qızı - Nəzrin Zaməddinli

Şəhid MAXE Anar Əsədovun oğlu - Uğur Əsədli

Şəhid MAXE Nazir Xurşudovun oğlu - Asiman Xurşudov

Şəhid Gizir Hasil Abdullayevin oğlu - Miryusif Abdullayev

Şəhid Leytenant Ceyhun Niftəliyevin qızı - Ayan Niftəliyeva

Şəhid Baş Leytenant Əsəd Əsədovun oğlu - İslam Əsədov

Şəhid Gizir Faiq Qasımovun oğlu - Əli Qasımov

Şəhid MAXE Adil Vəliyevin qızı - Jasmin Vəliyeva

Şəhid Gizir Nahid Mikayılovun oğlu - Nicat Mikayılov

Şəhid Gizir Ariz Məhərrəmovun oğlu - İsmayıl Məhərrəmli

Şəhid Əsgər Taleh Muxtarovun qızları - Səbinə Muxtarova və Aydan Muxtarlı

Şəhid Baş Gizir İlkin Süleymanovun qızı - Nuray Mahirzadə

Şəhid Mayor Aqil Omarovun oğlu - Uğur Omarov

Şəhid Mayor İlkin Əhədzadənin qızı - Fidan Əhədzadə

Şəhid Baş Leytenant Mixail Həmidovun qızı - Mədinə Həmidli

Şəhid Baş Leytenant Mirzə Novruzovun oğlu - Nihad Novruzov

Şəhid Çavuş Vüqar Sadıqovun oğlu - Yaşar Sadıqlı

Şəhid Mayor Rəşad Quliyevin oğlu - Muhəmmədəli Quliyev

Şəhid Polkovnik-leytenant Rəşad Hüseynovun qızı - Rəşidə Hüseynzadə

Şəhid Polkovnik-leytenant Ramiz Qasımovun qızı - Gülay Qasımova

Şəhid Polkovnik-leytenant Sədi Musayevin oğlu - Süleyman Musayev

Şəhid Polkovnik-leytenant Babək Ramaldanovun oğlu - Ramaldan Ramaldanov

Şəhid Polkovnik-leytenant Vidadi Xəlilovun qızı - Zəhra Xəlilzadə

Şəhid Mayor Aqşin Abdullayevin qızı - Nərmin Abdullazadə

Şəhid MAXE Vüsal Musayevin qızı - Aysel Musayeva

Şəhid Əsgər Hüseyn Xanməmmədovun oğlu - Mayis Xanməmmədov

Şəhid Çavuş Anar Hüseynovun qızı - Nuray Hüseynova

Şəhid MAXE Fariz Babayevin oğlu - Pərviz Babayev

Şəhid Mayor Elnur Əliyevin oğlu - Elxan Əlizadə

Şəhid MAXE Azər Hüseynovun qızı - Fidan Hüseynli

Şəhid MAXE Elşən Məmmədovun oğlu - Nihad Məmmədov

Şəhid Gizir Elvin Əzizovun qızı - Aybəniz Əzizova

Şəhid Polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin oğlu - Nurlan Mirzəzadə

Şəhid MAXE Emin Əmrahovun qızı - Zərda Əmrahova

Şəhid Gizir Rahim Tağıyevin oğlu - Nicat Tağızadə

Şəhid Mayor Şahlar Cəfərovun oğlu - Fəzail Cəfərli

Şəhid Polkovnik-leytenant Sadiq Məmmədovun oğlu - Sənan Məmmədov

Şəhid MAXE Ruslan İsmayılovun oğlu - Nihat İsmayılov

Şəhid MAXE Rəfail Əliyevin övladı - Miniş Əliyev

Şəhid Gizir Orxan Həmidovun oğlu - Fərid Həmidli

Şəhid MAXE Azad Abbasovun qızı - Xədicə Abbasova

Şəhid Polkovnik-leytenant Rəşad Sadıqovun oğlu - Nihad Sadıqov

Şəhid Gizir Rüstəm Əhmədovun oğlu - Nurlan Əhmədov

Şəhid Əsgər Elnur Məmmədovun oğlu - Vahid Məmmədov

Şəhid Gizir Saleh Səfərovun qızı - Günay Səfərova

Şəhid MAXE Xəqani Nəsirovun qızı - Nazənin Nəsirova

Şəhid MAXE Zahid Vəlişovun oğlu - Arif Vəlişov

Şəhid MAXE Vüqar İbadovun oğlu - Kənan İbadov

Siyahını ZƏFƏR Şəhid Ailələrinə Dəstək İB hazırlayıb