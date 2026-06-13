Bu gün məzun olan şəhid övladları - Polad Həşimovun oğlu da var - SİYAHI
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanda "Son zəng" qeyd edilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu il orta məktəbi bitirərək məzun olanlar arasında şəhid övladları da var:
Şəhid general-mayor Polad Həşimovun oğlu - Teymur Həşimov
Şəhid Baş Çavuş Ruslan Rəhimovun oğlu - Elmir Rəhimzadə
Şəhid Mayor Sənan Zamanovun qızı - Fidan Zamanova
Şəhid Baş Leytenant Rövşən Nurzadənin oğlu - Kənan Nurzadə
Şəhid Baş Leytenant Natiq Baxşəliyevin oğlu - Yunus Baxşəliyev
Şəhid Gizir Elnur Abdullayevin qızı - Aişə Abdullayeva
Şəhid MAXE Yalçın Cavadovun oğlu - Aqil Cavadov
Şəhid Gizir Fərid Zaməddinovun qızı - Nəzrin Zaməddinli
Şəhid MAXE Anar Əsədovun oğlu - Uğur Əsədli
Şəhid MAXE Nazir Xurşudovun oğlu - Asiman Xurşudov
Şəhid Gizir Hasil Abdullayevin oğlu - Miryusif Abdullayev
Şəhid Leytenant Ceyhun Niftəliyevin qızı - Ayan Niftəliyeva
Şəhid Baş Leytenant Əsəd Əsədovun oğlu - İslam Əsədov
Şəhid Gizir Faiq Qasımovun oğlu - Əli Qasımov
Şəhid MAXE Adil Vəliyevin qızı - Jasmin Vəliyeva
Şəhid Gizir Nahid Mikayılovun oğlu - Nicat Mikayılov
Şəhid Gizir Ariz Məhərrəmovun oğlu - İsmayıl Məhərrəmli
Şəhid Əsgər Taleh Muxtarovun qızları - Səbinə Muxtarova və Aydan Muxtarlı
Şəhid Baş Gizir İlkin Süleymanovun qızı - Nuray Mahirzadə
Şəhid Mayor Aqil Omarovun oğlu - Uğur Omarov
Şəhid Mayor İlkin Əhədzadənin qızı - Fidan Əhədzadə
Şəhid Baş Leytenant Mixail Həmidovun qızı - Mədinə Həmidli
Şəhid Baş Leytenant Mirzə Novruzovun oğlu - Nihad Novruzov
Şəhid Çavuş Vüqar Sadıqovun oğlu - Yaşar Sadıqlı
Şəhid Mayor Rəşad Quliyevin oğlu - Muhəmmədəli Quliyev
Şəhid Polkovnik-leytenant Rəşad Hüseynovun qızı - Rəşidə Hüseynzadə
Şəhid Polkovnik-leytenant Ramiz Qasımovun qızı - Gülay Qasımova
Şəhid Polkovnik-leytenant Sədi Musayevin oğlu - Süleyman Musayev
Şəhid Polkovnik-leytenant Babək Ramaldanovun oğlu - Ramaldan Ramaldanov
Şəhid Polkovnik-leytenant Vidadi Xəlilovun qızı - Zəhra Xəlilzadə
Şəhid Mayor Aqşin Abdullayevin qızı - Nərmin Abdullazadə
Şəhid MAXE Vüsal Musayevin qızı - Aysel Musayeva
Şəhid Əsgər Hüseyn Xanməmmədovun oğlu - Mayis Xanməmmədov
Şəhid Çavuş Anar Hüseynovun qızı - Nuray Hüseynova
Şəhid MAXE Fariz Babayevin oğlu - Pərviz Babayev
Şəhid Mayor Elnur Əliyevin oğlu - Elxan Əlizadə
Şəhid MAXE Azər Hüseynovun qızı - Fidan Hüseynli
Şəhid MAXE Elşən Məmmədovun oğlu - Nihad Məmmədov
Şəhid Gizir Elvin Əzizovun qızı - Aybəniz Əzizova
Şəhid Polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin oğlu - Nurlan Mirzəzadə
Şəhid MAXE Emin Əmrahovun qızı - Zərda Əmrahova
Şəhid Gizir Rahim Tağıyevin oğlu - Nicat Tağızadə
Şəhid Mayor Şahlar Cəfərovun oğlu - Fəzail Cəfərli
Şəhid Polkovnik-leytenant Sadiq Məmmədovun oğlu - Sənan Məmmədov
Şəhid MAXE Ruslan İsmayılovun oğlu - Nihat İsmayılov
Şəhid MAXE Rəfail Əliyevin övladı - Miniş Əliyev
Şəhid Gizir Orxan Həmidovun oğlu - Fərid Həmidli
Şəhid MAXE Azad Abbasovun qızı - Xədicə Abbasova
Şəhid Polkovnik-leytenant Rəşad Sadıqovun oğlu - Nihad Sadıqov
Şəhid Gizir Rüstəm Əhmədovun oğlu - Nurlan Əhmədov
Şəhid Əsgər Elnur Məmmədovun oğlu - Vahid Məmmədov
Şəhid Gizir Saleh Səfərovun qızı - Günay Səfərova
Şəhid MAXE Xəqani Nəsirovun qızı - Nazənin Nəsirova
Şəhid MAXE Zahid Vəlişovun oğlu - Arif Vəlişov
Şəhid MAXE Vüqar İbadovun oğlu - Kənan İbadov
Siyahını ZƏFƏR Şəhid Ailələrinə Dəstək İB hazırlayıb
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