Daşkəsəndə sel suları yol çökməsinə səbəb olub

Daşkəsəndə sel suları yolun çökməsinə səbəb olub.

APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə, güclü yağışdan sonra gələn sel suları Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun 3 km də yol çöküb.

Nəticədə avtomobillərin hərəkətində qismən çətinliklər yaranıb.

Dərhal əraziyə AAYDA 31 saylı Yol İstismarı İdarəsin əməkdaşları cəlb edilib.

Hazırda ərazidə işlər gedir.