https://news.day.az/azerinews/1841342.html Daşkəsəndə sel suları yol çökməsinə səbəb olub - FOTO Daşkəsəndə sel suları yolun çökməsinə səbəb olub. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə, güclü yağışdan sonra gələn sel suları Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun 3 km də yol çöküb. Nəticədə avtomobillərin hərəkətində qismən çətinliklər yaranıb. Dərhal əraziyə AAYDA 31 saylı Yol İstismarı İdarəsin əməkdaşları cəlb edilib.
Daşkəsəndə sel suları yol çökməsinə səbəb olub - FOTO
Daşkəsəndə sel suları yolun çökməsinə səbəb olub.
APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə, güclü yağışdan sonra gələn sel suları Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun 3 km də yol çöküb.
Nəticədə avtomobillərin hərəkətində qismən çətinliklər yaranıb.
Dərhal əraziyə AAYDA 31 saylı Yol İstismarı İdarəsin əməkdaşları cəlb edilib.
Hazırda ərazidə işlər gedir.
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