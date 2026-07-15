https://news.day.az/azerinews/1848082.html Fon der Lyayen Kiyevdədir Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen Kiyevə rəsmi səfər edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AK rəhbəri öz rəsmi "X" səhifəsində yazıb. Bu onun Ukrayna müharibəsi ərzində Kiyevə sayca 11-ci səfəridir. "Ukrayna güclü hərbi dinamika formalaşdırıb.
Fon der Lyayen Kiyevdədir
Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen Kiyevə rəsmi səfər edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AK rəhbəri öz rəsmi "X" səhifəsində yazıb.
Bu onun Ukrayna müharibəsi ərzində Kiyevə sayca 11-ci səfəridir.
"Ukrayna güclü hərbi dinamika formalaşdırıb. Müdafiə sənayelərimizin inteqrasiyası ilə bağlı yeni təşəbbüsləri elan edəcəyəm ki, daha çox və daha sürətli istehsal edə bilək", - deyə o paylaşdığı məlumatda bildirib.
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