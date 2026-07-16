https://news.day.az/azerinews/1848392.html Hidayət Heydərov DÇ üçün çəkisini dəyişməyəcək Hidayət Heydərov dünya çempionatında öyrəşdiyi 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) vitse-prezidenti Elnur Məmmədli deyib. O bildirib ki, H.Heydərov 81 kq çəki dərəcəsində yarışa qatılmayacaq: "Hidayət Heydərov 81 kq çəkidə qüvvəsini sınadı. Medal qazandı, uğurlu oldu.
Hidayət Heydərov DÇ üçün çəkisini dəyişməyəcək
Hidayət Heydərov dünya çempionatında öyrəşdiyi 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) vitse-prezidenti Elnur Məmmədli deyib.
O bildirib ki, H.Heydərov 81 kq çəki dərəcəsində yarışa qatılmayacaq: "Hidayət Heydərov 81 kq çəkidə qüvvəsini sınadı. Medal qazandı, uğurlu oldu. Amma o, dünya çempionatında ənənəvi 73 kq çəkidə mübarizə aparacaq".
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