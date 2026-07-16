https://news.day.az/azerinews/1848410.html Hidayət Heydərov cəzalandırıldı Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov iki yarışda çəki sala bilmədiyi üçün cəzalanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu mətbuat konfransında deyib.

Hidayət Heydərov cəzalandırıldı

Azərbaycanca, 16 июля 2026 14:20 (UTC +04:00) 232
Hidayət Heydərov cəzalandırıldı

Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov iki yarışda çəki sala bilmədiyi üçün cəzalanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu mətbuat konfransında deyib.

ACF rəsmisi H.Heydərovun bu il iki turnirdə çəki sala bilmədiyi üçün yarışa buraxılmamasına münasibət bildirib:

"Bizim qaydalar hamı üçün eynidir. Hər qayda pozuntusunun ayrı cəzası var. Pul cəriməsi, təlim-məşqlərdən, hazırlıq proseslərindən kənarlaşdırıla bilərlər. Amma yüngülləşdirici məqamlar da nəzərə alınır. İdmançı etdiyi səhvi başa düşürsə, bunu düşünürük. Nizam-intizam bizim üçün önəmlidir. Hidayət çəkini niyə sala bilmədi? Səbəbi müəyyən etmişik. Bu istiqamətdə özü ilə birlikdə işləyirik. Hər ikisində Hidayət Heydərova cəza verilib. Bunu açıqlamaq istəmirik. Amma ən böyük cəzanı Hidayət Heydərov özünə verib. Biz onun ikiqat olimpiya çempionu olacağına şübhə etmirik".

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#HİDAYƏT HEYDƏROV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 193
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 219
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 272
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 297
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 308
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 318
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 461
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие 14:40 (UTC+04), Общество 2 710
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 380
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 353
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 339
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 2 295
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 436
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 425
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 449
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 463
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 476
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 427
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 739
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 734
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 435
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 475
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 415
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 425
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 5 748
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 494
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 590
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 6 722
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 444
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 477
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 5 702
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 532
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 582
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 471
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 524
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 445
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 433
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 013
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 2 402
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 021
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 110
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 081
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 644
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 506
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 599
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 932
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 613
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 500
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 597
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 703
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 252
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 6 514
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 134
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 486
В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 291
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 493
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 526
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 721
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 243
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 1 556
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 094
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 623
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 015
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 465
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 650
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 252
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 682
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 849
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 170
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 123
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 190
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 6 717
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 829
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 2 945
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 767
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 270
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 720
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 804
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 251
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 2 622
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 248
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 586
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 510
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 773
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 756
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 838
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 394
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 3 961
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 313
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 403
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 758
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 3 606
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 449
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 828
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 442
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 264
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 415
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 389
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 908
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 394
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 380
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 424
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 377
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 3 759
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 096
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 656
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 369
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 3 716
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 17 491
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 385
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 332
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 327
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 381
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 755
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 406
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 10 771
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 402
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 3 961
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 917
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 698
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 318
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 387
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 328
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 498
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 444
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 704
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 767
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 698
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 723
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 424
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 519
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 737
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 151
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 444
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 802
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 497
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 837
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 703
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 709
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 472
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 487
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 721
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 838
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 473
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 668
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 3 493
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 277
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 492
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 519
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 728
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 4 511
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 798
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 062
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 378
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 4 475
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 930
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 770
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 4 434
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 326
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 478
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 476
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 838
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 417
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 483
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 914
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 534
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 4 514
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 752
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 471
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 788
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 657
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 423
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 10 922
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 709
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 569
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 4 459
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 719
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 544
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 5 055
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 528
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 538
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 779
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 1 989
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 3 733
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 642
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 546
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 539
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 10 683
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 22 октября 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 599
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 22 октября 09:59 (UTC+04), Общество 760
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 22 октября 09:50 (UTC+04), В мире 8 941
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 22 октября 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 755
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 22 октября 09:37 (UTC+04), Общество 2 681
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 22 октября 09:33 (UTC+04), Экономика 4 667
Еще новости