https://news.day.az/azerinews/1848561.html Xanəndidə tikililərdə yanğın olub Xankəndi şəhərində tikilidə baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb. Day.Az xəbər verir ki, FHN-dən verilən məlumata görə, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə şəhər ərazisində yerləşən tikilidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Xanəndidə tikililərdə yanğın olub

Azərbaycanca, 17 июля 2026 10:18 (UTC +04:00) 235
Xanəndidə tikililərdə yanğın olub

Xankəndi şəhərində tikilidə baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən söndürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, FHN-dən verilən məlumata görə, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə şəhər ərazisində yerləşən tikilidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan yanğınsöndürənlər alovun geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alaraq yanğını söndürüblər.

Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olan ikimərtəbəli tikilinin, bitişik yerləşən hər birinin sahəsi 250 kvadratmetr olan iki birmərtəbəli tikilinin, eləcə də ümumi sahəsi 200 kvadratmetr olan daha bir birmərtəbəli tikilinin yanar konstruksiyaları yanıb.

Ətrafdakı digər tikililər yanğından mühafizə olunub.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 58
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 143
Apple заблокировала украденные французскими протестующими iPhone - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 92
Назван объем средств для реализации проекта "зеленого" энергокоридора из Азербайджана 11:04 (UTC+04), Экономика 237
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 978
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 275
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 379
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 315
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 307
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 331
В Баку проходит конференция по цифровой финансовой экосистеме 10:27 (UTC+04), Экономика 453
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 469
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 375
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 369
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 378
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 583
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 411
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 395
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 5 301
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 421
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 463
Начался второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 628
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 409
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 412
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 682
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 697
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 480
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 505
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 528
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 857
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 592
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 017
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 586
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 601
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 1 088
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 834
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 744
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 873
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 903
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 627
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 953
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 890
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 054
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 718
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 033
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 058
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 655
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 1 990
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 068
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 438
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 176
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 842
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 985
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 165
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 736
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 105
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 655
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 709
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 098
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 2 097
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 773
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 173
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 725
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 150
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 744
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 198
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 714
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 387
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 206
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 118
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 709
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 180
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 3 200
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 700
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 3 520
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 601
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 118
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 8 158
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 636
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 791
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 066
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 570
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 140
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 725
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 2 934
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 630
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 554
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 655
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 2 576
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 025
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 496
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 013
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 671
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 702
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 066
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 054
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 3 106
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 2 564
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 568
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 105
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 094
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 034
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 3 190
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 999
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 061
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 093
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 051
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 552
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 4 628
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 8 112
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 006
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 145
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 044
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 590
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 152
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 123
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 615
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 133
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 772
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 626
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 201
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 109
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 086
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 323
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 011
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 4 102
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 315
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 133
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 410
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 3 371
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 655
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 1 097
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 1 038
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 3 057
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 668
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 824
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 1 044
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 067
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 1 128
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 1 063
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 1 047
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 890
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 3 088
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 1 021
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 1 037
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 677
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 1 020
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 3 096
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 754
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 1 030
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 1 053
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 3 093
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 1 059
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 1 059
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 1 117
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 1 036
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 109
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 1 034
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 277
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 739
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 1 168
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 863
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 701
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 761
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 993
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 634
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 608
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 744
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 638
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 841
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 787
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 706
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 606
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 21 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести 21 октября 07:25 (UTC+04), Политика 1 061
Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН 21 октября 07:15 (UTC+04), Политика 1 024
Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой 21 октября 06:29 (UTC+04), Наука и технологии 3 725
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО 21 октября 04:24 (UTC+04), Общество 787
Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру? 21 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 770
Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО 21 октября 02:19 (UTC+04), Наука и технологии 781
Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО 21 октября 01:30 (UTC+04), Спорт 660
Гороскоп на 21 октября - Новые возможности и вызовы! 21 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 082
Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией 21 октября 00:51 (UTC+04), В мире 1 281
​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека 21 октября 00:35 (UTC+04), В мире 1 255
Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана 21 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 748
Прошло 6 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации 21 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 180
Хроника Победы (21.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 919
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 323
В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана 20 октября 23:49 (UTC+04), В мире 4 815
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО 20 октября 23:35 (UTC+04), Культура 925
Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО 20 октября 23:27 (UTC+04), Общество 4 791
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО 20 октября 23:21 (UTC+04), Политика 7 235
Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО 20 октября 23:15 (UTC+04), Спорт 823
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 20 октября 23:00 (UTC+04), Политика 8 574
В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане 20 октября 22:45 (UTC+04), В мире 1 294
Еще новости