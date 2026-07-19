Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT tədbirlərinə qatılıb - FOTO
Gənclər və idman nazirinin müavini İndira Hacıyevanın başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nyu-Yorkdakı Baş qərargahında keçirilən Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum (YSSF) çərçivəsində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib. Tədbirdə davamlı inkişaf məqsədlərinin icrası, eləcə də gənclərin bu prosesdə rolu ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Gənclər və İdman Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfər çərçivəsində İndira Hacıyeva BMT Gənclər Ofisinin rəhbəri, BMT Baş katibinin Gənclər Məsələləri üzrə köməkçisi Felipe Paullier ilə görüşüb. Görüşdə BMT Gənclər Ofisi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq imkanları və azərbaycanlı gənclərin Ofisin gələcək təcrübə proqramlarında iştirakı məsələləri müzakirə olunub.
Səfər çərçivəsində Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (AQEM) sədrliyi çərçivəsində AQEM Katibliyi və Qazaxıstanla birgə "AQEM üzv dövlətlərində Könüllülük" adlı fotosərginin açılışı keçirilib. Həmçinin "AQEM üzv dövlətlərində Könüllülük üzrə ən yaxşı təcrübələr" mövzusunda yan tədbir baş tutub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре