https://news.day.az/azerinews/1849004.html Bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq Sabah Bakının Qaradağ rayonunun bir sıra ərazilərində qaz kəsiləcək. Bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək rayonun Ələt qəsəbəsinin, Kötəl və Şıxlar yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq
Sabah Bakının Qaradağ rayonunun bir sıra ərazilərində qaz kəsiləcək.
Bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək rayonun Ələt qəsəbəsinin, Kötəl və Şıxlar yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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