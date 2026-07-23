Dövlət satınalmalarının 51 faizində ehtimal olunan qiymətlə qalibin qiyməti arasındakı fərq 20 faizi ötüb - Hesablama Palatasının sədri
Azərbaycanda dövlət satınalmalarının 51 faizindən çoxunda ehtimal olunan məbləğlə qalib şirkətin təklif etdiyi qiymət arasındakı fərq 20 faizi ötüb.
Bunu Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə və İctimai Televiziyaya birgə müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, dövlət satınalmalarında hazırda əsas diqqət yetirilməli olan məsələlərdən biri məhz qiymət fərqləridir.
"Apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, ehtimal olunan məbləğdən 20 faizdən çox fərqlənən satınalmaların sayı 51 faizdən yuxarıdır. MDB ölkələrində bu göstərici üzrə qırmızı xətt 15-25 faiz hesab olunur", - deyə o bildirib.
V.Gülməmmədov qeyd edib ki, həddindən artıq aşağı qiymət təklifləri də risk yaradır.
"Ən ucuz qiymət meyarı hazırda əksər ölkələrdə problemlərdən biridir. Çünki həddindən artıq aşağı qiymət sonradan layihələrin ya başa çatdırılmamasına, ya da keyfiyyətli icra olunmamasına səbəb ola bilər. Buna görə də yalnız yuxarı deyil, aşağı qiymət həddinin də müəyyənləşdirilməsi vacibdir", - deyə Hesablama Palatasının sədri əlavə edib.
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