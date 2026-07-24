https://news.day.az/azerinews/1849972.html Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb
Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Sərəncama əsasən, Rəşad Fəxrəddin oğlu Aslanov Azərbaycan İtaliyada, eyni zamanda Maltada, San Marinoda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Ümumdünya Ərzaq Proqramı, Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fondu yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb.
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