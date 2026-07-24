https://news.day.az/azerinews/1849973.html Azərbaycan Türkiyəyə yeni səfir təyin edib Azərbaycan Türkiyəyə yeni səfir təyin edib. Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Azərbaycan Türkiyəyə yeni səfir təyin edib
Azərbaycan Türkiyəyə yeni səfir təyin edib.
Day.Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Sərəncama əsasən, Rəşad Fəxrəddin oğlu Aslanov Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.
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