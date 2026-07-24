https://news.day.az/azerinews/1849986.html İran "Amazon" məlumat mərkəzinə hücum edib İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Bəhreyndə "Amazon" məlumat mərkəzinə hücum elan edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət televiziyası məlumat yayıb. İİKK iddia edir ki, obyekt "məhv edilib" və ABŞ üçün kəşfiyyat məlumatları toplamaq üçün istifadə edilib.
İran "Amazon" məlumat mərkəzinə hücum edib
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Bəhreyndə "Amazon" məlumat mərkəzinə hücum elan edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət televiziyası məlumat yayıb.
İİKK iddia edir ki, obyekt "məhv edilib" və ABŞ üçün kəşfiyyat məlumatları toplamaq üçün istifadə edilib.
"Amazon" və Bəhreyn hakimiyyəti hələlik İranın açıqlamaları ilə bağlı şərh verməyib.
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