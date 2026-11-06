https://news.day.az/azerinews/1872503.html Peşə məktəblərinə qəbul 70 faiz artıb Cari tədris ilində 28 min şəxs peşə təhsili müəssiələrinə qəbul edilib. Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə bildirib. O bildirib ki, son 5 ildə peşə təhsili müəssiələrinə qəbul 70 faiz artıb: "Son 5 ildə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunanların sayı 28 mindən 52 minədək artıb.
Peşə məktəblərinə qəbul 70 faiz artıb
Cari tədris ilində 28 min şəxs peşə təhsili müəssiələrinə qəbul edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə bildirib.
O bildirib ki, son 5 ildə peşə təhsili müəssiələrinə qəbul 70 faiz artıb: "Son 5 ildə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunanların sayı 28 mindən 52 minədək artıb. Sevindirici haldır ki, peşə təhsilində qızların iştirakı artıb".
O bildirib ki, qəbulların 70 faizi regionların payına düşür: "Regionlarda müasir standartlara malik peşə təhsil müəssiələri fəaliyyət göstərir".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре