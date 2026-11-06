https://news.day.az/azerinews/1872506.html "Evimdə yad kişi istəmirəm” - Xalq artisti Əməkdar artist Nigar Şabanova şəxsi həyatı ilə bağlı diqqətçəkən açıqlama verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanəndə "Sevilən səhər" verilişində qonaq olarkən bir daha ailə qurmaq niyyətində olmadığını bildirib. O, bu qərarının əsas səbəbi kimi qız övladını böyütməsini göstərib.
"Evimdə yad kişi istəmirəm” - Xalq artisti
Əməkdar artist Nigar Şabanova şəxsi həyatı ilə bağlı diqqətçəkən açıqlama verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xanəndə "Sevilən səhər" verilişində qonaq olarkən bir daha ailə qurmaq niyyətində olmadığını bildirib. O, bu qərarının əsas səbəbi kimi qız övladını böyütməsini göstərib.
Nigar Şabanova qızının rahatlığını və ailə mühitini hər şeydən üstün tutduğunu vurğulayaraq evində başqa bir kişinin yaşamasını qəbul etməyəcəyini deyib.
Sənətçinin bu mövqeyinin səbəblərini hansı fikirlərlə əsaslandırdığı daha ətraflı videomaterialda təqdim olunub.
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