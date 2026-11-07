https://news.day.az/azerinews/1872613.html Pomidor şirəsinin təhlükəli xüsusiyyətləri açıqlandı Mütəxəssislər pomidor şirəsinin həddindən artıq istehlakının sağlamlıq üçün müəyyən risklər yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən insanlar hazır pomidor şirələrinin tərkibindəki duz miqdarına diqqət yetirməlidirlər.

Pomidor şirəsinin təhlükəli xüsusiyyətləri açıqlandı

Azərbaycanca, 7 ноября 2026 06:51 (UTC +04:00) 132
Pomidor şirəsinin təhlükəli xüsusiyyətləri açıqlandı

Mütəxəssislər pomidor şirəsinin həddindən artıq istehlakının sağlamlıq üçün müəyyən risklər yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.

Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən insanlar hazır pomidor şirələrinin tərkibindəki duz miqdarına diqqət yetirməlidirlər. Yüksək natrium qəbulu qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri və mədə turşuluğu problemi olan şəxslərə də pomidor şirəsini ehtiyatla qəbul etmək tövsiyə olunur. Belə hallarda içki narahatlığı və mövcud şikayətləri artıra bilər.

Bununla yanaşı, pomidor şirəsi antioksidant xüsusiyyətə malik likopinlə zəngindir və hüceyrələrin oksidləşdirici stressdən qorunmasına kömək edir. Mütəxəssislər sağlam insanlara bu içkini ölçülü miqdarda, duzsuz və şəkərsiz formada qəbul etməyi məsləhət görürlər.

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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 7 239
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 798
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 1 006
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 1 022
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 080
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 859
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 920
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 807
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 904
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 971
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Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 923
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 852
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 756
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 821
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 536
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 859
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 815
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 901
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 818
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 859
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 971
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Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 819
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Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 929
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 815
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 722
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