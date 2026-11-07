Pomidor şirəsinin təhlükəli xüsusiyyətləri açıqlandı
Mütəxəssislər pomidor şirəsinin həddindən artıq istehlakının sağlamlıq üçün müəyyən risklər yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən insanlar hazır pomidor şirələrinin tərkibindəki duz miqdarına diqqət yetirməlidirlər. Yüksək natrium qəbulu qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Mədə-bağırsaq xəstəlikləri və mədə turşuluğu problemi olan şəxslərə də pomidor şirəsini ehtiyatla qəbul etmək tövsiyə olunur. Belə hallarda içki narahatlığı və mövcud şikayətləri artıra bilər.
Bununla yanaşı, pomidor şirəsi antioksidant xüsusiyyətə malik likopinlə zəngindir və hüceyrələrin oksidləşdirici stressdən qorunmasına kömək edir. Mütəxəssislər sağlam insanlara bu içkini ölçülü miqdarda, duzsuz və şəkərsiz formada qəbul etməyi məsləhət görürlər.
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