https://news.day.az/azerinews/1874002.html Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Yunanıstan Respublikasının Baş naziri Kiriakos Miçotakis ilə görüşü olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Yunanıstan ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçirildi.

Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Azərbaycanca, 12 ноября 2026 21:59 (UTC +04:00) 159
Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Yunanıstan Respublikasının Baş naziri Kiriakos Miçotakis ilə görüşü olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Yunanıstan ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçirildi.

Ölkəmizin Avropanın, o cümlədən Yunanıstanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol və bu məsələyə verdiyi töhfə vurğulandı. Bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyətinə toxunuldu.

Görüşdə Azərbaycanın Avropaya enerji, xüsusilə qaz ixracının artırılması üçün əlavə imkanların olduğu bildirildi, bu baxımdan Avropa İttifaqının maliyyə və prosedur mexanizmlərinə yenidən baxılmasının vacibliyi vurğulandı.

  • Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub
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В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 11 ноября 17:40 (UTC+04), В мире 1 035
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Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 11 ноября 17:19 (UTC+04), В мире 1 112
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:10 (UTC+04), Культура 1 074
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 11 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 087
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Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде 11 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 890
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб 11 ноября 16:27 (UTC+04), Общество 781
В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике 11 ноября 16:20 (UTC+04), Спорт 734
Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО 11 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 196
Endirim adı altında satılan məhsul gördükdə bunu edin - Sədr AÇIQLADI 11 ноября 16:11 (UTC+04), Azərbaycanca 1 120
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют 11 ноября 15:55 (UTC+04), Общество 771
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран 11 ноября 15:51 (UTC+04), Автоновости 788
Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку 11 ноября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 167
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО 11 ноября 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 10 000
Азербайджанская резолюция по пропавшим без вести принята в ООН 11 ноября 15:31 (UTC+04), Политика 1 086
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