https://news.day.az/azerinews/1874281.html Gültac Məmmədəliyeva Zaqreb Qran-prisinin bürünc medalını qazanıb Azərbaycan cüdoçusu Gültac Məmmədəliyeva Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-pri turnirinin bürünc medalına sahib çıxıb. 52 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız xorvatiyalı Tixeya Topolovets və Çin Taypeyi təmsilçisi Pin-Syun Tsenq üzərində qələbə qazanaraq 1/4 finala yüksəlib.

Gültac Məmmədəliyeva Zaqreb Qran-prisinin bürünc medalını qazanıb

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 23:29 (UTC +04:00) 225
Gültac Məmmədəliyeva Zaqreb Qran-prisinin bürünc medalını qazanıb

Azərbaycan cüdoçusu Gültac Məmmədəliyeva Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-pri turnirinin bürünc medalına sahib çıxıb.

52 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız xorvatiyalı Tixeya Topolovets və Çin Taypeyi təmsilçisi Pin-Syun Tsenq üzərində qələbə qazanaraq 1/4 finala yüksəlib.

Bu mərhələdə macarıstanlı Roza Dyertyaşa məğlub olan Məmmədəliyeva mübarizəni təsəlliverici görüşlərdə davam etdirib. Kosovolu Fatjona Kasapiyə qalib gələn cüdoçumuz bürünc medal uğrunda qarşılaşmada italiyalı İlaria Finestroneyə də qalib gələrək turnirin üçüncüsü olub.

Azərbaycanın digər təmsilçisi Nizami İmranov (66 kq) da medal qazanmağa yaxın olub. O, ardıcıl olaraq fransalı Daki Bubu, italiyalı Matteo Piras və mərakeşli Abderrahman Buşita üzərində qələbə qazanıb. Yarımfinalda braziliyalı Ronaldo Limaya məğlub olan İmranov zədələndiyi üçün bürünc medal uğrunda görüşə çıxmayıb. Nəticədə o, turniri beşinci pillədə başa vurub.

Azərbaycanın digər iki cüdoçusu isə ilk görüşlərində məğlub olaraq mübarizəni dayandırıblar. Turan Bayramov (66 kq) almaniyalı Florian Bekere, Murad Muradlı (60 kq) isə fransalı Luka Mxeidzeyə uduzub.

Qeyd edək ki, Zaqreb Qran-prisi noyabrın 15-də başa çatacaq.

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В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 576
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 903
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 648
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 818
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 848
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 976
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 722
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 1 605
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 3 367
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 1 573
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 977
Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных - ФОТО (R) 12 ноября 19:44 (UTC+04), Экономика 824
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 9 004
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 779
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 1 667
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Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 1 625
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