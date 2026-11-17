https://news.day.az/azerinews/1874982.html Birdəfəlik sosial müavinətlər ödənildi Ölkə üzrə birdəfəlik sosial müavinətlərin ödənişi yekunlaşdırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Birdəfəlik sosial müavinətlər ödənildi
Ölkə üzrə birdəfəlik sosial müavinətlərin ödənişi yekunlaşdırılıb.
Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, bu gün respublika üzrə dəfn üçün birdəfəlik müavinət, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət, cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətləri ödəyərək yekunlaşdırıb.
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