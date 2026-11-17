https://news.day.az/azerinews/1875073.html Birinci kurs tələbəsi dünyasını dəyişdi AzMİU-nun nəzdində İnşaat Kollecinin tələbəsi vəfat edib. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Kollecin "Hidromelarasiya və torpaq mühafizəsi" ixtisası üzrə I kurs tələbəsi Əliyev Mirməcid dünyasını dəyişib.
Birinci kurs tələbəsi dünyasını dəyişdi
AzMİU-nun nəzdində İnşaat Kollecinin tələbəsi vəfat edib.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Kollecin "Hidromelarasiya və torpaq mühafizəsi" ixtisası üzrə I kurs tələbəsi Əliyev Mirməcid dünyasını dəyişib.
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