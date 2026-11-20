Tramp Putini sülh danışıqlarını sürətləndirməyə çağırıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü zamanı onu Ukrayna ilə bağlı sülh danışıqlarını sürətləndirməyə çağırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşri məlumat yayıb.
Amerikalı rəsmilərin sözlərinə görə, Tramp və Putinin şəxsi görüşü əvvəlcədən planlaşdırılmayıb. Lakin ABŞ lideri Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində diplomatik səyləri Rusiya Prezidenti ilə birbaşa müzakirə etmək istəyib.
"Günün sonunda Uitkoff və Kuşner Berlində Avropa liderlərinə bildiriblər ki, Tramp Putinə sülh danışıqlarını sürətləndirmək üçün təzyiq göstərib və Rusiya liderinə razılaşma əldə etmək üçün indiki məqamın ən münasib vaxt olduğunu deyib",- deyə nəşr avropalı rəsmiyə istinadən yazıb.
Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 19 noyabr 2026-cı ildə Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində görüşüblər. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Ukraynadakı müharibənin nizamlanması olub.
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