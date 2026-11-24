30 yaşdan sonra qadınlar sağlamlıqlarına necə diqqət etməlidir?
30 yaşdan sonra qadınların sağlamlıqlarına və həyat tərzlərinə daha diqqətlə yanaşması vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, bu dövrdə vitamin və minerallarla zəngin qidalanmaq, xüsusilə kalsium, D vitamini və zülal qəbuluna diqqət yetirmək, kifayət qədər su içmək və yuxu rejimini qorumaq tövsiyə olunur.
Dəri sağlamlığını qorumaq üçün müntəzəm nəmləndirmə, günəşdən qoruyucu vasitələrdən istifadə və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, gündəlik fiziki aktivlik və stressin idarə olunması ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərir.
Mütəxəssislər qadınlara qan təzyiqi, xolesterin və qan şəkərini mütəmadi yoxlatmağı, fərdi risklərə uyğun tibbi müayinələrdən keçməyi məsləhət görürlər. 30 yaşdan sonra formalaşdırılan düzgün həyat tərzi gələcək illərdə sağlamlığın qorunmasında mühüm rol oynayır.
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