Azərbaycanın ən gənc deputatı - 30 yaşı var - FOTO
Azərbaycanda Milli Məclis və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları arasında ən gənci Əziz Qasımovdur.
Trend-in araşdırmasına görə, Əziz Kamal oğlu Qasımov 5 sentyabr 1996-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.
O, 2024-cü il sentyabrın 1-də keçirilən seçkilərdə 32 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı seçilib. Hazırda 30 yaşı var.
Deputatın rəsmi bioqrafiyasına əsasən, o, Naxçıvan Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Magistratura pilləsini isə dövlət hüququ ixtisası üzrə bitirib.
Əziz Qasımov 2020-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. O, 2021-ci ildən universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatına rəhbərlik edir. Gənclərlə iş və gənclər siyasəti sahəsindəki fəaliyyətinə görə 2022-ci ildə Gənclər üçün Prezident mükafatına layiq görülüb.
Əziz Qasımov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Hüquq siyasəti komitəsinin sədr müavinidir.
Qeyd edək ki, Milli Məclisin ən gənc deputatı isə Mahir Süleymanlıdır. 28 fevral 1995-ci ildə anadan olan deputatın 31 yaşı var. Beləliklə, Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı Əziz Qasımov hər iki qanunverici orqanın üzvləri arasında yaşca ən kiçik deputatdır.
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