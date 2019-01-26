В Филармонии состоится яркий концерт камерного оркестра
5 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Фахраддин Керимов.
Отметим, что концерты виртуозных музыкантов в составе камерного оркестра под управлением маэстро Керимова всегда отличаются ярким репертуаром и профессиональным исполнением.
Этот концерт не станет исключением. Он отметится исполнением известным скрипачом Ровшаном Амраховым и заслуженной артисткой, альтисткой Реной Рагимовой Концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром В.А. Моцарта, которая, к сожалению, звучит в Баку очень редко.
Порадует своим исполнением романсов Гара Гараева заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано).
Кроме этого прозвучат великолепные произведения А. Дворжака, Г.Ф.Генделя.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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