На днях при поддержке Goethe-Zentrum Baku в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус" состоялось открытие персональной выставки известного португальского художника Васко Араужо под названием "Liebestod. Любовь и Смерть".

Васко Араужо родился в 1975 году в Лиссабоне, городе, где он продолжает жить и работать. Он получил свою первую степень по скульптуре в 1999 году в FBAUL (Школа изящных искусств Лиссабонского университета) и посещал углубленный курс по изобразительному искусству в Maumaus в Лиссабоне, с 1999 по 2000 год. С тех пор он участвовал в различных персональных и групповых выставках. Как в Португалии, так и за рубежом, также участвуя в программах резидентуры, таких как Университет искусств, Филадельфия (2007); Récollets, Paris (2005); и Основная программа (2003/04), Хьюстон. В 2003 году он был удостоен премии EDP для новых художников.

Его работы были опубликованы в различных книгах и каталогах и представлены в нескольких государственных и частных коллекциях, таких как Центр Помпиду, Музей современного искусства (Франция); Museu Colecção Berardo, Arte Moderna e Contamporânea, (Португалия); Fundação Calouste Gulbenkian (Португалия); Fundacion Centro Ordóñez-Falcón de Fotografía - COFF (Испания); Национальный музей королевы Софии, Центр искусств (Испания); Fundação de Serralves (Португалия); Музей изобразительных искусств, Хьюстон (США); Pinacoteca do estado S. Paulo (Бразилия).

При этом Васко является профессиональным оперным исполнителем. Сочетая оперное и изобразительное искусства, португалец также часто выступает в качестве художника декораций. Его любовь к оперному искусству, классической музыке часто находят свое отражение в инсталляциях художника.

Тема любви и смерти и их проявление в литературе и музыке - одна из основных в творчестве художника Васко Араужо.

Горе и любовь ... между этими двумя чувствами есть много общего: они неожиданны и неконтролируемы, выталкивая нас из зоны комфорта нашей сущности и существа. Когда любовь или горе свежи и мучительны, их трудно утешить или спрятать. Горе, которое возникает из-за невозможности быть рядом с любимым, столь же серьезное и горькое чувство, что и траур по умершему близкому человеку.

Как сообщила в беседе с Day.Az куратор выставки Асли Самедова, интерес художника к изучению того, как зачинается любовь и создается иллюзия, которая приводит к печали и личной трагедии, такой как та, что описана в операх "Тристан и Изольда" Рихарда Вагнера и "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибекова, сподвигла Васко Араужо раскрыть данную тему как с поэтической, так и с психологической точек зрения. Очевидное сходство двух произведений - сюжет, невинная любовь, аллегорическое обозначение ночи в качестве убежища от несчастий дня и кульминация освобождения в форме смерти - в сочетании с силой музыки и слова, привели к тщательному художественному исследованию и видео-работе, вдохновленной этими произведениями.

Центральная часть первой персональной выставки Васко Араужо в Азербайджане - видео-работа "Liebestod. Любовь и Смерть", в которой рассказывается о романтической любви, страсти и невозможности счастья двух влюбленных. Эти темы раскрываются через призму психоанализа посредством интервью специалистов из Азербайджана и Германии. В интервью они изучают и сравнивают сюжеты этих двух опер и отвечают на поставленные художником вопросы об определении любви, проекции трудностей главных героев в современные условия, а также делятся профессиональными советами о том, как следует действовать, когда иллюзия сталкивается с реальностью. В сочетании с глубокой лирикой, пронзительной музыкой и зловещими ночными пейзажами старинных кладбищ, заброшенных замков и девственных лесов эти интервью погружают зрителя в размышления о том, является ли смерть единственным спасением для вечной любви.

На выставке также представлены коллажи фотографий и вырезок из либретто опер на английском. Некоторые из фотографий сделаны в оперных залах Баку и Германии, в Ичеришехер, а также в старинном кладбище Едди Гюмбез (Yeddi Gümbəz) рядом с Шамахой.

Добавим, что художник впервые посетил Баку в сентябре 2018 года, после чего начал работу над выставкой. Тогда он посетил Едди Гюмбез. А в этот свой приезд отправился в Гобустан.

В беседе с Day.Az Васко отметил, что Баку впечатлил его миксом современных и старинных построек.

Выставка продлится до 4 апреля.

Часы работы: среда-воскресенье, с 13:00 до 19:00.

Вход свободный.

Франгиз Агаларова