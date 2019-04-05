В Центре Современного Искусства YARAT состоялась лекция итальянского архитектора Матео Умберто Поли, представляющего архитектурную компанию AOUMM. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лекция Матео Умберто Поли прошла на тему "Методология дизайна. Исследование на местности".

Главная тема лекции звучит так - "Почему архитекторам пора выбраться из своей башни из слоновой кости?".

Методы, которые обсуждались на мероприятии включали в себя вовлечение в работу над дизайном конечных потребителей услуг, а также максимально возможный обмен информацией с лицами, участвующими в процессе строительства.

Лекция включает в себя исследование современных дизайнерских методик вкупе с изучением конкретных примеров и проектов AOUMM, например, скульптурного ансамбля из мрамора, созданного для Венецианской архитектурной биеннале, интерната в Лесото и создание искусственного солнца. Вторая, дидактическая часть лекции посвящена дорожной инфраструктуре как важному элементу урбанистической среды с большим потенциалом развития. Поли утверждает, что дизайн дорог - это сфера, которую часто незаслуженно обходят вниманием, несмотря на заложенный в ней огромный потенциал.

Лекция итальянского архитектора была проиллюстрирована актуальными примерами из практики компании AOUMM.

Матео Умберто Поли - практикующий специалист, чья профессиональная деятельность в данным момент связана с миланской компанией AOUMM. Он также посвящает много времени исследовательской деятельности и преподаванию ландшафтного дизайна в Миланском техническом институте (Politecnico di Milano). У Поли богатый международный опыт в качестве консультанта по дизайну, а также опыт участия в проектах по преобразованию урбанистической среды. На протяжении 10 лет он работал в качестве лидера команды и консультанта в компании OMA, возглавляемой всемирно известным архитектором Ремом Колхасом.

Поли также является членом научного комитета итальянского архитектурного журнала YouBuild, был ранее редактором журнала Domus и специальным корреспондентом Abitare.

Архитектурная компания AOUMM работает над проектами различного масштаба и географической локализации - от лагерей для беженцев до научных исследований, от банковских проектов до выставок международного уровня. AOUMM была участником 14-й венецианской Выставки и форума Expo 2015 в рамках павильона НПО "Спасите детей" (Save the Children).

Отметим, что данная лекция организована представительством архитектурно-дизайнерской компании Cobalt в сотрудничестве с Центром Современного Искусства YARAT. Лекция Матео Умберто Поли стала первой из серии лекций, которые будут проводиться ежеквартально. Серия лекций призвана проинформировать заинтересованных слушателей о самых последних достижениях в области архитектуры и урбанистики.