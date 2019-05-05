Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", впервые, прошел в Дубае (ОАЭ), сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов проекта.

На фестивале выступили самые яркие представители российской сцены - EMIN, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Artik & Asti, Ольга Бузова, Альбина Джанабаева, Слава, Rodriguezzz, Рита Дакота и многие другие.

На берегу Персидского залива, на пляже Jumeirah Beach Residence была установлена масштабная сцена. Три тонны сценического оборудования и 300 киловатт света было привезено в Дубай специально для подготовки к фестивалю. Более 3 000 зрителей стали свидетелями грандиозного концерта на открытом воздухе, который длился более 5 часов. Фестиваль "ЖАРА" в Дубае объединил любителей российской музыки - весь пляж был трансформирован, зрительный зал танцевал и подпевал любимым артистам.

"Наш фестиваль "ЖАРА" очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям. Получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней" - говорит соорганизатор фестиваля "ЖАРА", певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN).

Фестиваль "ЖАРА" подарили всем гостям незабываемый отдых и яркие эмоции! А ведущие вечера Альбина Джанабаева и Тимур Родригез, а также Юлия Барановская и Константин Тарасюк поддержали атмосферу праздника и музыкального единения.

Напомним, что в Баку 25, 26, 27 и 28 июля 2019 года пройдет четвертый по счету Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.