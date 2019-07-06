Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли.

Вечер был примечателен тем, что впервые этим оркестром дирижировал выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Несмотря на свой молодой возраст (Орхану всего 24 года), дирижер добился немалых успехов на своем поприще.

Орхан учился на композиторском факультете у Владимира Тарнопольского, и параллельно обучался оперно-симфоническому дирижированию у Станислава Дяченко. В 2015 году он победил в международном конкурсе дирижеров имени Антала Дорати в Венгрии. Именно тогда и случился его первый выход с большим оркестром и профессиональным коллективом. После победы на конкурсе Орхан стал ассистентом в студенческом оркестре Московской консерватории. Молодой дирижер также выступал с Президентским оркестром Российской Федерации.

После окончания консерватории Гашимов прошел конкурс и стал дирижером симфонического оркестра Ростовской филармонии. Но не смог получить работу, так как является гражданином Азербайджана.

Валентин Урюпин все же отметил талант дирижера и еще не раз работал с ним на разных фестивалях.

После возвращения в Баку, Орхан работал дирижером в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии, а в данный момент работает дирижером в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Напомним, что на закрытии сезона в Театре оперы и балета именно он дирижировал балетом "Тысяча и одна ночь".

Говоря о работе с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром дирижер отметил, что несмотря на то, что сейчас конец сезона и музыканты устали, они работали с особым энтузиазмом, и на репетициях была прекрасная творческая атмосфера.

"Любой дирижер, когда приходит на репетицию, уже знает, чего хочет, что и как должно звучать. При этом всегда на репетициях присутствует некое чувство поиска новых красок, определенного штриха. И у нас был отлично налажен контакт с музыкантами, которые помогали мне в этом поиске. Это меня очень тронуло, они большие молодцы", - сказал О. Гашимов в беседе с Day.Az.

Дебют дирижера с оркестром подарил меломанам столицы незабываемую концертную программу.

Начался вечер с исполнения Увертюры "Кориолан" Л.Бетховена, которая стала неким предисловием к "Концерту" Сибелиуса.

Украшением каждого концерта становятся солисты. Здесь с этой ролью прекрасно справилась очаровательная скрипачка, лауреат международных конкурсов Умида Аббасова, исполнившая Концерт для скрипки с оркестром Я. Сибелиуса. Виртуозное исполнение было завершено бурными аплодисментами зала и возгласами "браво". Зал еще несколько раз вызывал на поклон солистку, которая при каждом своем выступлении поражает меломанов своей виртуозностью.

Стоит отметить, что, составляя программу, дирижер вечера хотел представить публике и оркестру редко исполняемые произведения. Но и для него эти произведения можно назвать новыми, так как до этого ему доводилось дирижировать лишь произведением Сибелиуса.

Второе отделение началось с Симфонической поэмы "Очерки-63" выдающегося азербайджанского композитора Х. Мирзазаде.

Программа вечера была выстроена так, что все произведения словно подводили к кульминационному - Хореографической поэме для оркестра "Вальс" М. Равеля.

Это произведение Равель изначально планировал написать до Первой мировой войны и дать ей подзаголовок "Вена". Вернуться к написанию этого вальса ему удалось в годы войны и завершил он ее в 1920 году. Тем не менее в сценической ремарке к партитуре он пишет: "В просветах среди мчащихся вихрем туч мелькают вальсирующие пары. Облака постепенно рассеиваются: виден огромный зал, заполненный танцующими. Сцена освещается все сильнее. Блеск люстр заливает зал. Перед нами императорский двор в 1855 году". Можно предполагать, что речь идет о венском императорском дворе.

Но критики считали, что над "Вальсом" "пронесся ураган войны", и мучительные впечатления военных лет стали едва ли не определяющими в концепции его музыки. Композитор считал все эти предположения досужими домыслами и посмеивался над ними, однако сам нигде не дал разъяснения. "Я задумал этот Вальс как апофеоз венского вальса, который смешивается в моем представлении с ощущением фантастического и фатального вихря", - это все, чего могли добиться от него любопытствующие.

И теперь у каждого дирижера складывается своя концепция этого произведения, отличная от известных. Непонятно, эта музыка торжественная или трагическая.

В интерпретации молодого дирижера это сочинение стало торжественным.

Зал наградил оркестр и дирижера продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво". Публика несколько раза вызывала дирижера на поклон и просила "бис".

Франгиз Агаларова

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