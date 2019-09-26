В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова "Yenidən Bakıda" ("Снова в Баку"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая до ее открытия, народный художник Фархад Халилов выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за демонстрацию его выставки в столь великолепном Центре. Он подчеркнул, что это вторая его персональная выставка в Баку. Первая выставка была организована десять лет назад.

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