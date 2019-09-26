https://news.day.az/culture/1159925.html В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова - ФОТО - ВИДЕО
В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова - ФОТО - ВИДЕО
В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного художника Фархада Халилова "Yenidən Bakıda" ("Снова в Баку"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступая до ее открытия, народный художник Фархад Халилов выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за демонстрацию его выставки в столь великолепном Центре. Он подчеркнул, что это вторая его персональная выставка в Баку. Первая выставка была организована десять лет назад.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре