В Баку прошла церемония награждения премией Trend of the Year 2021

В Баку прошел гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2021, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие состоялось в соответствии с правилами карантина и с участием медийных персон.

Премия Trend of the Year, учрежденная Caspian Events Group, вручается четвертый раз за ежегодные успехи в области культуры и искусства, театра и кино, эстрады и народного творчества, телевидения и радио, бизнеса и туризма, медицины и косметологии, индустрии моды и красоты, дизайна и фотоискусства, СМИ и т. д. Лауреаты премии определялись путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ.

Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Одним из лауреатов премии стал корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

В число лауреатов Trend of the Year 2021 вошли участник Карабахской войны Вадим Эйвазов, народные артисты Гамида Омарова и Гурбан Исмайлов, народный поэт Нариман Гасанзаде, 25-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, певец Аяз Бабаев, стилист Сабина Иманова и другие.

Премия также была вручена в Турции актеру сериала Çukur Ахмету Шенкая, блогеру Озкану Сагыну и коллективу анимационного фильма Sen Çal Kapımı.

Руководитель проекта - Турал Алекберов, исполнительный продюсер - Илмирза Агабеков, главные продюсеры - Айдын Гусейнов и Джавид Нуреддинли.

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