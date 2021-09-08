Впервые в Шуше – Дорогой Победы через боль к воплощению мечты и счастью

Шуша! Для меня это было воплощением давней мечты! Через боль многолетней оккупации, когда находившаяся под сапогом армянских оккупантов наша родная земля, наконец задышала свободной грудью и гордо продолжила свой путь во имя развития и процветания. Это неимоверное счастье впервые оказаться на этой священной земле азербайджанцев, колыбели нашей музыки и поэзии, великих личностей, вписавших свои имена в историю культуры и искусства, национального наследия. И этот путь пролегал Дорогой Победы по ныне асфальтированному горному серпантину, сопровождаясь восхищением прекрасной природой, вдыханием чистого воздуха и воспоминаниями о наших героических воинах и шехидах, которые проложили этот путь своей отвагой и кровью...

Поездка в рамках медиатура на освобожденные территории Азербайджана представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в Физулинский, Джебраильский и Агдамский районы, города Шуша и Гянджа была нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана. В ней приняли участие более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии. С первым материалом можно ознакомиться по ссылке https://news.day.az/society/1376843.html.

Какое же это было счастье - утром проснуться в Шуше, вдохнуть аромат гор и лесов, насладиться чувством свободы! Какая это была гордость - оказаться на Джыдыр дюзю (Поле для скачек), своими глазами увидеть это легендарное поле с прилегающим лесом Топхана и отвесными скалами, откуда поднимались наши герои и, используя только легкое вооружение, бились под шквальным огнем против танков и артиллерии, уничтожая и изгоняя армянских агрессоров! Невероятный героизм, сила духа и воля вели наших солдат и офицеров к победе! Какое же это было неимоверно одухотворенное чувство, когда я совершил намаз в мечети Юхары Говхер ага! Очень трудно подобрать слова к моим чувствам... Перед поездкой мне приснился странный сон - я пью из холодного родника, но никак не могу утолить жажду... Я вновь вспомнил этот сон, когда умывался и пил воду из Натаван булагы - это было настоящее блаженство! А как на человека величественно смотрели стены Шушинской крепости, под которыми я чувствовал себя в абсолютной безопасности, где вместе с зарубежными журналистами сфотографировался на фоне стеллы харыбюльбюль - цветка, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом страны, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Мы живем в удивительное историческое время для нашей древней страны, и каждый день, час и минута вписаны в эту славную летопись. Это великий праздник для всего азербайджанского народа, который состоялся благодаря Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, во главе с которым доблестная армия страны после почти 30-летней армянской оккупации освободила наши земли, и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая всегда с особой заботой и вниманием относится к национальному наследию и культуре. И я видел, с каким размахом благодаря Фонду Гейдара Алиева идет восстановление города, его исторических и архитектурных памятников.

В Шушу вернулась жизнь! Восстановлен мавзолей Моллы Панаха Вагифа, каравансарай Ага Гахраман Мирсиябоглу, Дом-музей Бюльбюля и т.д., возвращены памятники Хуршудбану Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю, которые были обстреляны армянами во время первой Карабахской войны. Идет процесс восстановления крепостных стен города и памятников архитектуры, разрушенных армянскими вандалами. С болью в сердце я смотрел на разрушенные архитектурные памятники, среди которых Дом Хуршидбану Натаван, Ханский дворец и другие объекты, которые будут также восстановлены в ближайшее время. Армяне старались уничтожить нашу историю и наследие, но им это не удалось, ведь Шуша всегда хранила память предков. И души наших предков после освобождения от оккупации этих земель сейчас также радуются на небесах. Главное, город ожил и постепенно не только вернет свое былое величие, но и станет одним из самых прекрасных мест в мире.

Как известно, Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, ведь город, прославивший страну благодаря неисчерпаемой школе народных музыкальных талантов, с давних времен был известен как музыкальная сокровищница. Поэтому возвращается и культурная жизнь. Недавно здесь при организации Фонда Гейдара Алиева на высоком уровне были проведены Фестиваль Харыбюльбюль, Дни поэзии Вагифа и другие мероприятия, где были представлены интересные выступления, выставки и экспозиции. И это только начало.

В Шушу возвращается обычная жизнь - везде идет активное строительство, открываются магазины, медицинские учреждения, организуются визиты зарубежных гостей и коренных жителей, которые с нетерпением ожидают возвращения в родные дома со своими семьями после завершения благоустройства города. Среди семей, проживающих здесь, супруга и дети героя Отечественной войны полковника-лейтенанта Агиля Мамедова - Хаяла ханум, 12-летняя Айлин и 11-летняя Аян, которые три месяца назад переехали сюда из Билясуварского района.

"Здесь нам очень нравится - чистый воздух, прекрасная природа и наш древний город. Мы гордимся тем, что глава нашей семьи служит здесь, мы живем в этом городе и хотели бы остаться здесь навсегда. В самое ближайшее время здесь будет восстановлена вся инфраструктура, откроются школы и другие центры, жители вернутся в родные дома", - поделилась впечатлениями Хаяла ханум.

"Я горжусь тем, что живу в Шуше, которую освободили наши герои, среди которых был и мой отец", - сказала Аян.

"В Шуше все прекрасно - природа, воздух, потрясающая атмосфера, нам здесь очень хорошо", - добавила Айлин.

Своими впечатлениями поделились и зарубежные журналисты.

Габор Тот (Венгрия): "Шуша не только очень красивое место, но и душа Карабаха. Пока, к сожалению, в Шуше много пустующих домов. Армянский вандализм, без сомнения, налицо. То, что я увидел лично, было для меня действительно шоком. Я надеюсь, что однажды азербайджанцы, вынужденные покинуть этот город три десятилетия назад, смогут вернуться сюда".

Саидмурод Рахимов (Узбекистан): "Побывав в Шуше, хочу отметить, что это не только очень красивое место, но и душа Карабаха. Мы очень впечатлены от поездки в этот город. Мы посетили различные культурные объекты, относящиеся к истории этого края. К сожалению, и здесь мы увидели следы от пуль на памятниках. Это большой вандализм, такого не должно быть, людей и их историю нужно ценить и уважать. Я верил, что азербайджанский народ восстановит свою территориальную целостность, и люди вернутся в свои родные края".

Мируерт Буркитбаева (Казахстан): "Выехав из прекрасного Баку и побывав на освобождённых землях Азербайджана, мы как будто оказались в другом мире - все было разрушено и уничтожено, эмоции зашкаливали. Война - это всегда плохо: разрушаются города и села, люди теряют близких и родных, погибают целые семьи, дети, только боль и страдания. А Шуша нам очень понравилась - это вообще иное пространство, очень красиво, среди гор и лесов, и думаю, она станет замечательным туристическим и музейным центром. Конечно, было очень больно видеть руины архитектурных памятников и расстрелянные памятники известных личностей города. Мы поняли, почему Шуша считается душой азербайджанцев и объявлена культурной столицей страны. Это духовное наследие всегда должно жить и радовать людей".

Вугар Иманов

Trend.az