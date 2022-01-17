Сегодня день памяти азербайджанского ученого-музыковеда Саадет Сеидовой

Сегодня день памяти известного азербайджанского ученого-музыковеда и педагога, кандидата искусствоведения, заслуженного учителя республики, профессора, члена Союза композиторов Азербайджана Саадет Агамамед гызы Сеидовой. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Своими научными трудами, посвященными исследованию старинных национальных музыкальных традиций, С.Сеидова внесла весомый вклад в азербайджанскую музыкальную науку. Впервые в национальном музыковедении она начала разрабатывать тему религиозной музыки, исследовала все ее тонкости и характерные особенности.

Саадет Сеидова родилась 17 января 1942 года в Баку. В 1964 году окончила историко-теоретический факультет Азербайджанской Государственной консерватории им. У.Гаджибейли, в 1966-70 г.г. была аспиранткой Института Архитектуры и искусства НАНА, в 1981 году защитила диссертацию.

Перу С.Сеидовой принадлежит ряд книг и монографий, научных статей, связанных с исследованием азербайджанского музыкального фольклора и профессиональной музыки устной традиции. Среди них - монография "Старинная обрядовая музыка Азербайджана", книга "Азербайджанская народно-профессиональная музыка", обширные научные статьи "Азербайджанская народная музыка и мистерия "Шябих", "Роль религиозной музыки в формировании жанра мугама", "Ислам и азербайджанская музыка" и др.

Наряду с научными исследованиями Саадет Сеидова вела активную педагогическую деятельность. Начав работать в музыкальной школе и музыкальном техникуме, в 1970 году она становится сотрудником вновь открывшейся "Лаборатории народной музыки" при Азгосконсерватории. С тех пор педагогическая деятельность С.Сеидовой была связана с этим высшим учебным заведением (ныне - Бакинская Музыкальная Академия), где она прошла путь от рядового педагога до профессора и заведующей кафедрой. Здесь она вела курсы "Азербайджанское народное творчество", "основы азербайджанской музыки", "История исполнительства азербайджанской народной музыки".

С 1991 года Саадет Сеидова была членом Союза композиторов Азербайджана. Она принимала активное участие в творческой жизни Союза: выступала на международных и республиканских симпозиумах и конференциях, а также со статьями в газетах и журналах. На протяжении ряда лет она являлась председателем секции "Этномузыковедения".

По инициативе Союза композиторов о жизни и деятельности Саадет Сеидовой в 2021 году была подготовлена и увидела свет брошюра (автор - доктор философии по искусствоведению Дильбяр Мамедова), в которой отразились основные этапы жизни и творческого пути известного музыковеда.

Светлая память о замечательном ученом- музыковеде, интеллигентном, тонкой души человеке навсегда сохранится в памяти ее коллег и учеников.