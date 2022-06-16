https://news.day.az/culture/1471324.html Директор Бакинского государственного цирка освобожден от занимаемой должности - ФОТО
Директор Бакинского государственного цирка освобожден от занимаемой должности - ФОТО
Директор Бакинского государственного цирка Эльмир Гусейнов по собственному желанию с первого июня освобожден от занимаемой должности, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.
На данный момент управление Бакинским государственным цирком возложено на заместителя директора Нахида Агаева.
Напомним, что Гусейнов был назначен директором Бакинского государственного цирка в феврале 2021 года.
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