Директор Бакинского государственного цирка освобожден от занимаемой должности
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Директор Бакинского государственного цирка Эльмир Гусейнов по собственному желанию с первого июня освобожден от занимаемой должности, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

На данный момент управление Бакинским государственным цирком возложено на заместителя директора Нахида Агаева.

Напомним, что Гусейнов был назначен директором Бакинского государственного цирка в феврале 2021 года.