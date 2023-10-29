Великий лидер Гейдар Алиев был другом для всех творческих личностей, внеся неоценимый вклад в поддержку и развитие национальной музыкальной культуры, классического искусства, пропаганды во всем мире, сказала на открытии первого Музыкального форума во Дворце "Гюлистан" председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Великий лидер Гейдар Алиев, исследуя национальную музыку, посещая концерты и встречаясь с нами завещал уделять особое внимание созданию академической музыки, больших произведений - оперы, балеты, симфонии, кантаты, оратории, и представлять все на мировых площадках. Актуальность сказанного существует во все времена. Серьёзная музыка влияет на развитие людей, духовно-нравственных ценностей, очень важна для формирования молодежи и музыкального общественного сознания. Мугам, ашугское искусство, народные песни - это олицетворение традиций и наследия нашего народа. И эти сферы музыкального искусства должны постоянно находится в центре внимания, проводится больше концертных программ, в том числе на международных площадках. Ряд произведений азербайджанских и мировых классиков стоит чаще исполнять на различных мероприятиях, давать достойную оценку творческим личностям. Необходимо всегда помнить какую большую лепту в мир культуры вносит азербайджанское музыкальное искусство", - отметила Фирангиз Ализаде.

Музыкальный форум, который проходит 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

Музыкальный форум впервые проходит в Азербайджане. На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, проводятся обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".