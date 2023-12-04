Коллекция Фахрии Халафовой "Романтическая фантазия" стала виртуальным путешествием в райский сад

В рамках 15-го сезона Azerbaijan Fashion Week состоялся показ коллекции художника-модельера, доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, академика Международной академии наук, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой под названием "Романтическая фантазия", сообщает Day.Az.

В этом году Azerbaijan Fashion Week (генеральный продюсер - Саят Доссыбаев, Казахстан, генеральный директор AFW - Ниджат Бахшалиев, Азербайджан) проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə).

Фахрия Халафова на протяжении многих лет с успехом принимает участие в Неделях моды в Азербайджане и за рубежом. В нынешнем дефиле были показаны самые интересные наряды, представленные на Неделях моды в Милане, Париже, Вене, Стамбуле и Ташкенте, а также свадебные платья. Показ сопровождался красочными аномалиями на мониторах, созданными дизайнером при помощи компьютерного дизайна, народной песней "Сары гялин" в новой интерпретации и аранжировке, вызвав овации зрителей.

"В юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week коллекцию назвала "Романтическая фантазия", потому что представленные наряды очень романтичные, нежные, одухотворенные, естественно, воплощенные из моих фантазий. Особое внимание уделила инновационному показу коллекции, когда наряды сопровождались анимационными инсталляциями, приглашающими зрителей в виртуальное путешествие в райский сад, где расцветают красочные цветы, порхают бабочки и т.д. Это новый подход к показу коллекций на подиуме с использованием современных технологий. Ведь очень важно, на фоне чего происходит дефиле, приводя к соответствующим эмоциям. Мне очень приятно, что коллекция вызвала большой интерес, Azerbaijan Fashion Week прошел на уровне, что дает стимул для дальнейшей плодотворной деятельности", - сказала Trend Life Фахрия Халафова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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