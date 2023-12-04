С большой радостью приехала в Азербайджан, здесь я выступала много раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник сказала журналистам народная артистка Казахстана, известная эстрадная певица Роза Рымбаева.

"Надеюсь, что многие слушатели, зрители в Азербайджане меня помнят. Конечно, хотелось бы приезжать сюда почаще, выступить с сольным концертом. Скажу, что Баку не узнать, сколько построено красивых зданий, широких проспектов, улиц... Сейчас Баку - ультрасовременный город, и мне находиться здесь крайне приятно", - сказала она.

По словам народной артистки Казахстана, она с большим уважением и любовью относится к музыкальной культуре Азербайджана.

"Очень люблю азербайджанскую народную музыку, с глубоким уважением отношусь к ее исполнителям. Помню, как в наше время славился азербайджанский джаз", - добавила Роза Рымбаева.

Напомним, что 2-4 декабря проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджане.

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