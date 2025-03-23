https://news.day.az/culture/1739382.html Концерт "Весенние мотивы" в Центре мугама - ФОТО В Международном центре мугама в Баку прошел концерт "Весенние мотивы", посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az.
Концерт "Весенние мотивы" в Центре мугама - ФОТО
В Международном центре мугама в Баку прошел концерт "Весенние мотивы", посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az.
В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Мустафы Ашурова выступили заслуженная артистка Айбениз Гашимова и ее юные воспитанники.
Были представлены произведения азербайджанских классиков и современных авторов, народные песни. Музыкальный вечер, прошедший с аншлагом, подарил зрителям настоящую праздничную трапезу
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре