Ушла из жизни британская писательница Джилли Купер

В возрасте 88 лет умерла Джилли Купер, британская писательница и автор произведения "Ратширские хроники".

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Hollywood Reporter со ссылкой на ее агента.

Как отмечает издание, писательницы не стало в воскресенье, 5 октября. Причиной трагедии стало падение. Какое именно и к каким последствиям оно привело - не уточняется.