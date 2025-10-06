https://news.day.az/culture/1785979.html Ушла из жизни британская писательница Джилли Купер В возрасте 88 лет умерла Джилли Купер, британская писательница и автор произведения "Ратширские хроники". Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Hollywood Reporter со ссылкой на ее агента. Как отмечает издание, писательницы не стало в воскресенье, 5 октября. Причиной трагедии стало падение.
В возрасте 88 лет умерла Джилли Купер, британская писательница и автор произведения "Ратширские хроники".
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Hollywood Reporter со ссылкой на ее агента.
Как отмечает издание, писательницы не стало в воскресенье, 5 октября. Причиной трагедии стало падение. Какое именно и к каким последствиям оно привело - не уточняется.
