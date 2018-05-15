Иран ведет переговоры с нефтяными компаниями по проектам с SOCAR - ДЕТАЛИ

Иран ведет переговоры с ведущими международными нефтяными компаниями, которые активно участвуют в глубоководном бурении, по совместным проектам с азербайджанской госкомпанией SOCAR в Каспийском море, сказал Trend гендиректор по Америке, Европе и прикаспийским странам в министерстве нефти Ирана Хоссейн Эсмаили Шахмирзади, передает Day.Az.

По словам гендиректора, окончательные переговоры проведет совместный ирано-азербайджанский комитет, который будет сформирован в ближайшее время.

"Политическая воля обеих сторон направлена на совместную работу по разработке согласованных блоков в Каспийском море. После недавнего визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку открылась новая глава взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере. Тегеран и Баку продолжают работу над созданием совместной нефтяной компании", - сказал Шахмирзади.

Гендиректор отметил, что Иран ничто не ограничивает в отношении глубоководного бурения, которое необходимо для разведки запасов углеводородов в Каспийском море.

"Иранская буровая установка Amir Kabir, которая является уникальной платформой, расположена в Каспийском море, и азербайджанская сторона также имеет определенное оборудование", - сказал Шахмирзади.

Полупогружная буровая установка Amir Kabir (весом 14 700 тонн) способна бурить при глубине моря 1000 метров до глубины пласта 6600 метров.

Совместная компания будет создана в рамках меморандума "О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море". Документ был подписан 28 марта 2018 года в ходе визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани.

Как уже сообщало агентство Trend, нефтегазовое соглашение между Ираном и Азербайджаном предусматривает разработку двух блоков в Каспийском море. Среди обсуждаемых блоков, в частности, называется Араз-Алов-Шарг. Его разработка заморожена до достижения соглашения о статусе Каспия между Азербайджаном и Ираном.