Азербайджан стал больше покупать грузинских автомобилей
19 июня 2018 11:55 241
За период январь-май этого года в Азербайджан из Грузии импортировано 2 786 автомобилей.
Как сообщает АПА со ссылкой на отчет Национального Управления по статистке Грузии, число импортированных автомобилей выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az.
Стоимость импортированных автомобилей составляет 54 млн 099 тыс.долларов, что в 3.7 раз превышает аналогичный период.
В прошлом году за период январь-май в Азербайджан было импортировано 556 автомобилей стоимостью 14 млн 406,5 долларов.
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