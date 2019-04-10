В Азербайджане подешевела мука
10 апреля 2019 17:10 91
В Азербайджане снижена оптовая цена на муку.
Об этом ONA сообщили в пресс-службе ООО "Karat Holdinq", передает Day.Az.
Отмечается, что наблюдаемое в последние дни снижение закупочной цены на импортную пшеницу способствовало снижению себестоимости производимой муки.
По этой причине "Karat Holdinq" установил оптовую цену одного 50-килограммового мешка муки "Кармен" на уровне 25,95 манатов. Прежняя цена 50 кг составляла 25,95 манатов.
В ООО "Karat Holdinq" сообщили, что снижение оптовой цены в ближайшее время скажется на розничной цене продукта. Компания и впредь будет прилагать усилия для обеспечения потребителей товарами высокого качества по доступным ценам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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