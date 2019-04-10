В Азербайджане снижена оптовая цена на муку.

Об этом ONA сообщили в пресс-службе ООО "Karat Holdinq", передает Day.Az.

Отмечается, что наблюдаемое в последние дни снижение закупочной цены на импортную пшеницу способствовало снижению себестоимости производимой муки.

По этой причине "Karat Holdinq" установил оптовую цену одного 50-килограммового мешка муки "Кармен" на уровне 25,95 манатов. Прежняя цена 50 кг составляла 25,95 манатов.

В ООО "Karat Holdinq" сообщили, что снижение оптовой цены в ближайшее время скажется на розничной цене продукта. Компания и впредь будет прилагать усилия для обеспечения потребителей товарами высокого качества по доступным ценам.