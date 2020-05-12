Azercosmos будет сотрудничать с компанией из ОАЭ

ОАО Azercosmos подписало соглашение о сотрудничестве с компанией The Angle, предоставляющей услуги по спутниковой сети Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО.

По данным источника, согласно договору, стороны совместными усилиями будут предоставлять надежные услуги связи (интернет, сети, голосовые, видео, мобильные и другие данные) в регионах Ближнего Востока и Европы.

"Наше постоянное сотрудничество с TheAngle расширит охват компании на спутниковом рынке и даст нам возможность обслуживать больше клиентов", - сказал генеральный коммерческий директор Azerkosmos Марк Гатри.

Отметим, что компания TheAngle предлагает широкополосные спутниковые услуги и многочисленные спутниковые приложения в сфере телекоммуникаций в регионах Ближнего Востока и Европы.

"Наше сотрудничество еще больше укрепит наши позиции надежного поставщика спутниковых услуг в энергетическом секторе Ближнего Востока", - добавил генеральный директор The Angle Хассам Карим.

Напомним, что что ОАО Azercosmos, первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги в сфере телекоммуникаций и геологоразведки. Azercosmos является оператором телекоммуникационного спутника Azerspace-1, а также спутников дистанционного зондирования Azersky и Azerspace-2.