Страны ОПЕК+ в июне перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 108%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в июне составил 108%", - приводятся слова из июльского отчета МЭА.

Таким образом, добыча снизилась на 2 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 33,4 млн б/с. Сокращение произошло в том числе из-за дополнительного снижения добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Россия выполнила сделку на 100%, Казахстан - на 98% , Ангола - на 89%, Ирак - на 89%. Низкие показатели продемонстрировали Конго - 34%, а Габон даже нарастил добычу вместо сокращения.