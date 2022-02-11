Азербайджан и Россия обсудили строительные работы в Карабахе

У железнодорожных ведомств Азербайджана и России появились новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в ходе встречи с первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Сергеем Павловым.

По его словам, Азербайджан имеет большой потенциал для расширения транспортных коридоров через свою территорию.

Он также рассказал о работах по электрификации железнодорожной линии Баку-Дербент в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, финансировании работ по переводу железнодорожной линии Баку-Ялама с постоянного тока на переменный и сроках завершения работ на этом участке.

Кроме того, председатель ЗАО сообщил о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, и подробно проинформировал о новых железнодорожных линиях.

В свою очередь, Павлов высоко оценил работу, проделанную ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Сотрудничество в сфере грузоперевозок будет и далее расширяться, как и возможности для привлечения новых грузов", - сказал он.