Азербайджан и Россия обсудили строительные работы в Карабахе - ФОТО
У железнодорожных ведомств Азербайджана и России появились новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта и логистики.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в ходе встречи с первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Сергеем Павловым.
По его словам, Азербайджан имеет большой потенциал для расширения транспортных коридоров через свою территорию.
Он также рассказал о работах по электрификации железнодорожной линии Баку-Дербент в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, финансировании работ по переводу железнодорожной линии Баку-Ялама с постоянного тока на переменный и сроках завершения работ на этом участке.
Кроме того, председатель ЗАО сообщил о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, и подробно проинформировал о новых железнодорожных линиях.
В свою очередь, Павлов высоко оценил работу, проделанную ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Сотрудничество в сфере грузоперевозок будет и далее расширяться, как и возможности для привлечения новых грузов", - сказал он.
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