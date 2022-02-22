Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на материалы ко встрече Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева находятся с официальным визитом в России по приглашению Президента Владимира Путина.