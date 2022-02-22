https://news.day.az/economy/1438039.html Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий
Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий
Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на материалы ко встрече Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева находятся с официальным визитом в России по приглашению Президента Владимира Путина.
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